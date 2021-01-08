В Новгородской области выявили вспышку COVID-19 в интернате для инвалидов

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В Боровичском доме-интернате для престарелых коронавирусом заразились 75 человек, из них 10 пришлось забрать в больницу. Об этом сообщил оперативный штаб Новгородской области.

Симптомы заболевания появились у троих пациентов, они были изолированы. Проведенное тестирование подтвердило у них наличие вируса. После этого анализы были взяты у всех проживающих в учреждении. Сегодня наличие вируса подтвердили еще у 72 человек. По имеющейся информации, в настоящее время госпитализировано в Боровичскую ЦРБ 10 пациентов, один из которых находится в реанимации, — сообщили в штабе.

У остальных заболевших коронавирус протекает бессимптомно и в лёгкой форме. У пациентов есть все лекарства, а в помещениях интерната установлены дезинфицирующие аппараты. Постоянно в заведении проживают 100 пенсионеров и 22 сотрудника.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что выздоровевшему человеку нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов, которые содержатся, например, в зелёном чае или цитрусовых, сообщал NEWS.ru.