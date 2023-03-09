В Новгороде полицейского осудили за слив данных частному детективу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новгороде осудили сотрудника регионального МВД Александра Федорова, который предоставил частному детективу доступ к полицейской базе данных. В результате его действий были похищены персональные данные пяти людей. Полицейский полностью признал свою вину, уточнили в объединенной пресс-службе судов Новгородской области. Его приговорили к штрафу размером 40 тысяч рублей и лишению права заниматься деятельностью, связанной с охраняемой компьютерной информацией, на полтора года, сообщает «МК в Новгороде».

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Федорову наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб­лей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации, на срок 1 год 6 месяцев, — уточнили пресс-службе.

В марте 2018 года Федоров предоставил своему знакомому, работавшему частным детективом, доступ к базе данных, буквально пустив его за свой рабочий стол. Тогда он украл данные двух женщин. Позже детектив снова зашел в базу ИБЦ-ИЦ с аккаунта полицейского 23 марта 2018 года и украл данные еще трех граждан. В итоге Федорова обвинили по статье о пособничестве и осудили спустя пять лет после правонарушения. Издание уточнило, что на данный момент приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Василеостровский районный суд ранее признал бывшего сотрудника уголовного розыска Константина Голубева виновным в превышении должностных полномочий из-за передачи персональных данных пассажиров двух авиарейсов. Экс-полицейского интересовали данные о попутчиках оппозиционера Алексея Навального на рейсе из Томска в Москву 20 августа 2020 года, во время которого ему стало плохо.