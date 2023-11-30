В Норильске завелся ночной маньяк Полиция Норильска ищет мужчину, нападающего по ночам с ножом на прохожих

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В Норильске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который по ночам нападает с ножом на прохожих, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю. Жертвами злоумышленника стали не менее двух человек. Пострадавшие госпитализированы.

Как передает ведомство, в ночь на 30 ноября разыскиваемый напал на мужчину 1978 года рождения и женщину 1958 года рождения. Местные жители сообщают, что злоумышленник нападает сзади в темное время суток, поэтому пострадавшие не могут разглядеть его лицо.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время сотрудниками отдела МВД России по г. Норильску проводится работа, направленная на установление личности и местонахождения нападавшего, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ангарского маньяка Михаила Попкова заподозрили в причастности еще к 50 убийствам. Все преступления были совершены в районе Дальневосточного федерального округа, на территории от Владивостока до Улан-Удэ. Иркутский суд вынес Попкову уже четвертый приговор и добавил к его двум пожизненным срокам еще 10 лет колонии особого режима.