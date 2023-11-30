В Норильске задержали предполагаемого ночного маньяка В Норильске задержали подозреваемого в ночных нападениях с ножом на людей

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В Норильске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападениях с ножом на двух человек, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. Им оказался 31-летний местный житель.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска норильской полиции установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался мужчина 1992 г. р. <…> В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, — говорится в сообщении.

Полицейские в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли ножи, а также одежду, в которой он, предположительно, был в момент совершения преступлений. По факту нападений возбуждено два уголовных дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 11 УК РФ).

Ранее в Главном управлении МВД РФ по Красноярскому краю сообщили, что в Норильске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который по ночам нападает с ножом на прохожих. Жертвами злоумышленника стали не менее двух человек, ими оказались мужчина 1978 года рождения и женщина 1958 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

После этого стало известно еще об одной жертве нападения, но причастен ли к нему задержанный, неизвестно. Пострадавшим оказался 63-летний пенсионер, его обнаружили со множественными ушибами и раной головы в подъезде жилого дома.