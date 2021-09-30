Более 40 рабочих отравились в столовой в Норильске

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Сезонный подъём заболеваемости ОРВИ стал фиксироваться с сентября, в последние три недели наблюдается и подъём заболеваемости коронавирусом. На данный момент рост больных COVID-19 зафиксирован в 56 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Её слова приводит РИА Новости.

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Попова сообщила, что по итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8%. Слабое снижение заболеваемости коронавирусом отмечается лишь в...