Более 40 рабочих отравились в столовой в Норильске
Александр Чеков
Александр Чеков
15:09, 30 сентября 2021
Фото: Кирилл Зыков/АГН
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В Норильске на Надеждинском металлургическом заводе «Норникеля» отравились 44 человека. Все они попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции после того, как поели в столовой предприятия, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.
Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование на территории г. Норильска 44 случаев с подозрением на острую кишечную инфекцию среди работников ООО «Велесстрой», питавшихся в столовой предприятия, — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объёме. У госпитализированных соcтояние лёгкой и средней степени тяжести.
При этом в Роспoтребнадзоре считают, что причиной отравления работников ООО «Велeсстрой» стали нарушения санитарных требований в столовой. Там взяли пробы готовой продукции, воды, сырья и смывы с поверхностей оборудовaния.
По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении. Работа столовой приостановлена.
Ранее по уголовному делу о массовом отравлении детей в поезде Мурманск — Адлер были задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана поезда. Следователи установили, что к отравлению привели действия повара и официанта.