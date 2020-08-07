В Норильске устранили последствия нового разлива нефтяной смеси

https://static.news.ru/photo/fa11e610-d8c9-11ea-af7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Politanks

Специалисты научно-производственной фирмы «Политехника» устранили причину и последствия разлива нефтяной смеси в реку Амбарная под Норильском. Разлив случился в результате работ по ликвидации последствий майской аварии на ТЭЦ-3.

В течение 60 минут поверхностный слой земли был собран для дополнительной очистки, участок, где проводились испытания, обработан сорбентом. На данный момент в месте испытания предельно-допустимые концентрации не превышены, — цитирует РИА Новости технического директора НПФ «Политехника» Игоря Завырылина.

Он подчеркнул, что работы по ликвидации аварийных разливов нефти предусматривают испытание оборудования перед его вводом в эксплуатацию и ликвидацию возможных загрязнений, поэтому специалисты были готовы к этой ситуации. При испытательном пуске насосной станции произошёл «свищ» в напорно-всасывающем рукаве. В результате в грунт вылилось 100 литров «минимально загрязнённой нефтепродуктами воды».

Как писал NEWS.ru, разлив топливно-водяной смеси произошёл в результате работ по ликвидации последствий майской аварии на ТЭЦ-3. При перекачке смеси из танков, расположенных у реки, произошёл обрыв гибкого трубопровода. В результате жидкость вылилась на рельеф местности, а затем попала в водоём. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Сотрудники ведомства, которые находятся в регионе, не смогли оценить экологический ущерб. Вопреки распоряжению президента, компания, ликвидирующая в этом месте последствия майского разлива нефти, не сообщила о проведении работ, которые должны вестись под надзором этого ведомства.