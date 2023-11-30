В Норильске сообщили о третьем пострадавшем в результате нападения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Норильске появился третий пострадавший в результате нападения, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, речь идет о 63-летнем пенсионере. Ранее в МВД по Красноярскому краю сообщили о маньяке, который нападает на прохожих с ножом.

Как пишет «112», пенсионера нашли в подъезде дома на Новой улице. Его госпитализировали со множественными ушибами и раной головы. Является ли рана колото-резаной, в сообщении не уточняется. По данным канала, полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее в Главном управлении МВД РФ по Красноярскому краю сообщили, что в Норильске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который по ночам нападает с ножом на прохожих. Жертвами злоумышленника стали не менее двух человек, ими оказались мужчина 1978 года рождения и женщина 1958 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

До этого стало известно, что ангарского маньяка Михаила Попкова заподозрили в причастности еще к 50 убийствам. Все преступления были совершены в районе Дальневосточного федерального округа, на территории от Владивостока до Улан-Удэ. Иркутский суд вынес Попкову уже четвертый приговор и добавил к его двум пожизненным срокам еще 10 лет колонии особого режима.