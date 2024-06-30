В Норильске нашли тех, кто хотел нажиться на теплых остановках В Норильске главного энергетика и двух бизнесменов подозревают во взятках

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Метель в Норильске

В Норильске задержали фигурантов уголовного дела о взяточничестве в сфере обслуживания автодорог, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Ими оказались главный энергетик МКУ «Норильскавтодор» и два предпринимателя. По версии следствия, бизнесмены дали взятку в 300 тысяч рублей за подписанные акты по обслуживанию теплых остановок.

Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении главного энергетика муниципального казенного учреждения «Норильскавтодор». Он подозревается в получении взятки в виде денег в крупном размере. Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении двоих индивидуальных предпринимателей, — сказано в сообщении.

По данным СК, главный энергетик за вознаграждение должен был подписать акты о выполненных работах без должной проверки. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения. По месту их работы и жительства следователи провели обыски и изъяли документы.

Суд в Новосибирске накануне арестовал бывшего начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по региону. По данным следствия, мужчина за «покровительство» получил взятки на 4 млн рублей.