На нефтебазе в Норильске разлилось дизельное топливо

Фото: 24.mchs.gov.ru

Разлив дизельного топлива на нефтебазе города Норильска

В Норильске на нефтебазе произошел разлив дизельного топлива при его перекачке из железнодорожной цистерны, сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет.

Норильск. Нефтебаза. При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом 2 т. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет, — сообщили в ведомстве.

29 мая 2020 года в Норильске произошла авария. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива.

Росприроднадзор оценил нанесенный окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявляли, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.