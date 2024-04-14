В Ногинске снесли единственный в России храм раскольников ПЦУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Митрополит раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Адриан (Старина) сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что в Ногинске 11 апреля по решению суда снесли единственный в России храм этого религиозного течения. Первоначальный пост об этом событии принадлежит игумену ПЦУ Меркурию (Скороходу).

В подмосковном городе Ногинске снесли единственный храм Православной церкви Украины в честь Святой Троицы, который строил и в котором служил митрополит Адриан, — сказано в публикации священнослужителя.

Старина проинформировал, что в 2016 году Ногинский районный суд принял решение снести постройку, которая в то время принадлежала Украинской православной церкви Киевского патриархата. Позже она вошла в состав раскольнической ПЦУ. Однако до сих пор храм не пытались снести.

В начале февраля стало известно, что сторонники Православной церкви Украины избили прихожанина канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во время захвата Петропавловского храма в селе Ленковцы Черновицкой области. Союз православных журналистов (СПЖ) опубликовал на своем сайте видео драки, на котором видно, как мужчина пытается попасть в храм, но после недолгого разговора его начинают избивать захватчики. Сторонники ПЦУ нанесли пострадавшему несколько ударов по лицу. В каком он состоянии, не уточнялось.