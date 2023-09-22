В Ногинске прошли похороны спасателя, погибшего после взрыва в Балашихе

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Ногинске прошли похороны спасателя, погибшего после взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Трагедия случилась во время разбора завалов: в здании произошло повторное обрушение, на мужчину и его напарника упала бетонная плита.

Панихида состоялась в церкви Ильи Пророка. Почтить память пришли много сотрудников МЧС и жителей города, а также начальник управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Возле гроба в храме стояли родители спасателя, его супруга и сын, которому около 10 лет. Всего в семье воспитывается трое детей.

В интернете люди выступили с инициативой о присвоении одной из улиц Ногинска имени сотрудника МЧС. Спасателя посмертно наградят орденом мужества. Мужчину похоронят на Мамонтовском кладбище.

Взрыв в доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе произошел 20 сентября около 08:25. В результате ЧП семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация. Кроме того, повреждения получили более 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что газ взорвался на четвертом этаже.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний прошли обыски, вся документация была изъята.