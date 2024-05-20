В Ногинске на фабрике загорелись крыша и склад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Ногинске на фабрике, расположенной на улице 3-го Интернационала, произошел пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, горят кровля и складское помещение. Информации о пострадавших пока нет.

Город Ногинск, улица 3-го Интернационала, напротив дома 177 здание фабрики. Горит кровля здания. На первом этаже складское помещение. Информация уточняется, — сказал собеседник агентства.

В Москве в районе Люблино в ресторане на улице Краснодарской также вспыхнул мощный пожар. По данным МЧС, горят ресторан и банкетный зал «Ашкым». Уточняется, что у здания частично обрушилась кровля. Пожар был успешно локализован, его ликвидируют 54 специалиста и 16 единиц спецтехники. Все сотрудники и посетители ресторана смогли покинуть его на момент пожара, их было 12 человек.

Накануне пожар зафиксировали в здании на востоке Москвы, где расположена управа района Соколиная Гора. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек. Огонь охватил мебель и внутреннюю отделку постройки, затем распространился по перекрытиям и перекинулся на кровлю. ЧП обошлось без пострадавших.