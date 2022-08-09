В Нижневартовске женщина до смерти избила младенца из-за капризов В Нижневартовске женщину будут судить за убийство новорожденной дочки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Нижвартовска до смерти избила своего четырехмесячного младенца, сообщается на сайте регионального СУ СК России. По данным следствия, 27-летняя мать не вынесла капризов грудного ребенка и набросилась на него с кулаками. Малыш скончался в больнице от многочисленных травм внутренних органов, отметили в ведомстве.

По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года обвиняемая в отместку за капризное поведение неоднократно наносила удары своему 4-х месячному ребенку руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов. Ребенок получил еще несколько травм, от которых скончался в медицинском учреждении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка вину не признала. Ей предъявлено обвинение в убийстве, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обвиняемой грозит до 20 лет тюрьмы. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее завершилось расследование по делу об убийстве младенца в Чите. Мать ребенка, 28-летнюю местную жительницу, признали виновной в том, что она выбросила новорожденного в мусорный бак.