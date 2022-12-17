В Нижневартовске снесут дом, где при взрыве газа погибли 10 человек

Фото: t.me/dmitry_koshchenko

Дом в Нижневартовске, где в результате взрыва бытового газа погибли 10 человек, будет снесен, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Кощенко. По мнению специалистов, здание находится в аварийном состоянии, существует угроза обрушения двух его подъездов.

Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома № 6-А на ул. Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу, — написал градоначальник.

Он также добавил, что окончательное заключение по состоянию дома будет дано экспертами до конца декабря.

Взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме в Нижневартовске произошел 4 декабря. В одном из подъездов частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей, разбор завалов занял несколько дней.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Согласно основной версии, причиной взрыва стала аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов.