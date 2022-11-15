В Нижневартовске школьник впал в кому после купания в бассейне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижневартовске 14-летний подросток впал в кому после посещения бассейна, пишет Telegram-канал «N1». В публикации говорится, что учащийся спортивной школы ушел под воду, а его тренер не заметил произошедшего. По данному делу прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел 14 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» на занятии по плаванию. Ребенок погрузился под воду и не смог выбраться оттуда самостоятельно. Персонал учреждения достал ребенка из воды, позднее он был госпитализирован. Медики заявили, что ребенок находится в коме. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Волгоградской области 13-летний мальчик утонул во время посещения аквапарка. Несчастный случай произошел в городе Волжский. Подросток был в аквапарке с родителями. Перед гибелью он договорился с отцом о том, что скатится с одной из горок, а тот должен был ждать подростка внизу. Однако в последний момент ребенок передумал и скатился с другой горки. Некоторое время спустя он был найден в бассейне без признаков жизни.

Сотрудники СКР отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что после спуска с горки подросток провел в воде более шести минут. При этом никто из работников аквапарка, включая спасателей, тонущего мальчика не увидел. Произошедшее расследуется по статье о предоставлении некачественных услуг, повлекших за собой смерть человека (п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ).