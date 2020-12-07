В Нижневартовске ищут преступника, напавшего на 11-летнюю девочку

https://static.news.ru/photo/7febe290-3897-11eb-88c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижневартовске мужчина напал на ребёнка в подъезде. Его ищут.

11-летняя школьница возвращалась домой около шести часов вечера. У входа в подъезд стоял неизвестный мужчина. Он помог ей открыть дверь и почти сразу же начал приставать к девочке, пытаясь залезть ей под куртку. Ей удалось вырваться, нападавший ушёл в другую сторону.

Только лишь потому, что ребёнок смог вырваться и убежать, злоумышленник не довёл свои намерения до конца, — цитирует Znak.com представителя Следственного комитета по региону.

Сейчас следователи устанавливают личность мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, жителя Уфы, обвиняемого в растлении и ограблении мальчика, арестовали до 15 января. Злоумышленник отказался признавать свою вину и извиняться.

По данным следствия, 15 ноября 22-летний мужчина, одетый в женскую одежду, напал в подъезде одного из домов в Демском районе Уфы на несовершеннолетнего мальчика. Он изнасиловал его, отобрал деньги и мобильный телефон, после чего скрылся.