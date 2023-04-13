В Нижнем Тагиле закладчица прятала наркотики в кошке В Нижнем Тагиле закладчица одела домашнюю кошку в детские вещи, где спрятала наркотики

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В Нижнем Тагиле женщина нарядила домашнюю кошку под грудного ребенка, чтобы спрятать в одежде наркотик. Женщину задержали в дачном поселке на окраине города. В детской одежде они нашли пять свертков, сообщает МВД в своем Telegram-канале.

Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские также извлекли пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном, — говорится в сообщении.

Кроме того, полиция нашла 12 закладок, которые подозреваемая успела сделать в течение дня. В ходе обыска в ее квартире изъяты электронные весы, упаковочные материалы, а также пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами.

По предварительными данным, женщина не местная, она прибыла в Нижний Тагил по указанию анонимного работодателя.

Ранее в Московской области ФСБ задержала граждан Колумбии и Евросоюза, у которых изъяла почти 700 кг кокаина. Стоимость наркотиков оценивается в 2,5 млрд рублей, а розничный сбыт мог принести не менее 6 млрд рублей.

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