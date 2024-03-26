В Нижнем Тагиле танк снес легковушку и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле танк врезался в легковой автомобиль, сообщает паблик во «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил». По его данным, водитель автомобиля хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора. Отмечается, что движение на данном участке некоторое время было частично затруднено.

Танк Уралвагонзавода двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора, — уточнили подробности в пресс-службе Уралвагонзавода.

Ранее на 134-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Жертвами аварии стали двое детей — шестилетний мальчик и трехлетняя девочка. Также в ДТП пострадали 27-летняя женщина и младенец, их доставили с травмами в районную больницу.

До этого семь человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Свердловской области. ДТП произошло на 78-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. Среди пострадавших водитель и шесть пассажиров легкового автомобиля, двое из которых несовершеннолетние. Водитель Toyota не убедился в безопасности поворота, из-за чего и произошла авария.