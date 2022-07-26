В Нижнем Тагиле мужчина умер на крыльце банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле на крыльце одного из банков внезапно упал и умер мужчина, сообщили в региональном СК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, смерть 66-летнего тагильчанина не носит криминального характера, передает портал E1.

Сотрудники следственного отдела по Дзержинскому району [Нижнего Тагила] осматривают место ЧП, проводят опросы свидетелей. Предварительно, смерть не носит криминального характера, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия экстренных служб на место происшествия тело погибшего накрыли одеялом. Позже его отправили на экспертизу для выяснения причин смерти.

26 июля в Московской области 17-летний подросток умер, подавившись шашлыком. Находившиеся рядом родители не смогли его спасти. ЧП произошло в СНТ «Коммунальщик» в Сергиево-Посадском городском округе. Во время еды подростку внезапно стало плохо, он начал задыхаться и в итоге скончался. Известно, что парень страдал от множества различных заболеваний, в частности приступами удушья во время приемов пищи.