В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе сбил девушку

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В Нижнем Новгороде мужчина на снегоходе не справился с управлением и сбил девушку, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. По данным правоохранителей, к ДТП привели техническая неисправность транспортного средства и небезопасная скорость.

По предварительным данным, водитель снегохода, мужчина 1961 г. р., двигаясь в мотошлеме по территории базы, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, женщину 1998 г. р., прогуливающуюся по территории. В результате ДТП пешеход с травмой ноги доставлена в ГБ № 2 г. Н. Тагила, где от госпитализации отказалась, после осмотра медиков отпущена домой, — говорится в сообщении.

ЧП произошло 25 февраля в 12:40 на территории лыжной базы СК «Уралец». Водитель рассказал сотрудникам ДПС, что во время движения у техники заклинила ручка газа, из-за чего он не успел затормозить. По данному факту Госавтоинспекция начала проверку.

Ранее автомобиль марки «Форд» сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Уточняется, что ДТП произошло на улице Бажова. По данным прокуратуры, водителю, который был за рулем автомобиля, 33 года. Пострадавшая девочка 2011 года рождения.