В Нижнем Тагиле ищут пытавшуюся прикурить сигарету от Вечного огня девушку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле ищут девушку, которая пыталась прикурить сигарету от Вечного огня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Надзорное ведомство взяло на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по факту осквернения символа воинской славы.

В г. Нижний Тагил прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по сообщению об осквернении символа воинской славы. По информации СМИ, накануне, 22 июня 2024 года, женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на Мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Дзержинском районе г. Нижний Тагил. Женщина на замечания прохожих никак не отреагировала, — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске. Речь шла о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала. После того как запись правонарушения распространили местные СМИ, сахалинцы опознали в подростках учениц одной из школ города. В случае исполнения на момент преступления школьницам 16 лет им грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, исправительные работы или тюремный срок, подчеркнули в пресс-службе СК.

До этого студентка Югорского государственного университета из Африки Зиба Тионге получила срок за тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске. 24-летней девушке назначили условное наказание в один год, подписку о невыезде и запретили публиковать материалы в интернете в течение года. Она извинилась за поступок и пояснила, что не знала о значении мемориала.