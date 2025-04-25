В Нижнем Тагиле арестовали создательницу клипа про участников СВО ТАСС: в Нижнем Тагиле арестовали участницу создания клипа про бойцов СВО

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В Свердловской области на 10 суток арестовали жительницу Нижнего Тагила Алису Горшенину, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Горшенина принимала участие в создании клипа Pussy Riot, в котором члены группы насмехались над погибшими участниками специальной военной операции России на Украине.

В отношении 26-летней россиянки составили протокол об административных правонарушениях, в том числе по статье о пропаганде нетрадиционных отношений. Горшенину также привлекли к ответственности по делу о публичном демонстрировании нацистской атрибутики и дискредитации Вооруженных сил России. Было установлено, что Горшенина в соцсетях публиковала посты с выступлением против признания экстремистским движения ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Она размещала ссылки на подобные организации и показывала на своих аккаунтах соответствующую символику.

Ранее сообщалось, что музей «Ельцин Центр» привлекал Горшенину к сотрудничеству, ее работы были представлены на выставке в центре. После этого музей заподозрили в неуважении к погибшим на СВО бойцам, так как россиянка участвовала в съёмках оскорбительного клипа. Как рассказали в издании «УРАЛLIVE», прокуратура уже предупреждала Ельцин Центр о недопустимости выступления Горшениной в связи с профилактикой экстремистской деятельности.