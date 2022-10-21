В Нижнем Новгороде загорелся трамвай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сормовском районе Нижегородской области посреди оживленной улицы загорелся трамвай, передает портал NewsNN. Сообщается, что в результате инцидента пострадал водитель трамвая, его госпитализировали с ожогами.

В центре Сормова дотла сгорел трамвай, следовавший по маршруту №6. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, — говорится в сообщении.

21 октября на 2-м километре Северного обхода в Одинцовском районе Московской области, по предварительной информации, произошло попутное столкновение Lada и Porsche, после чего иномарка загорелась. Как уточнили в пресс-службе подмосковного главка МВД, в результате аварии пострадала пассажирка отечественного авто.

Ранее в районе 46-го километра Калужского шоссе в Москве грузовик столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии автобус загорелся. Двое граждан получили травмы, их передали врачам для оказания помощи. Полицейские устанавливают причины происшествия.