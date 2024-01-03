В Нижнем Новгороде загорелось кафе «Самурай»

Пожарные тушат кафе «Самурай» в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. На месте работают 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

В настоящее время пожарные подразделения работают на тушении кафе в парке «Швейцария». На месте 13 единиц техники и 50 человек личного состава. В результате пожара погибших, пострадавших нет, — заявили в МЧС.

Персонал кафе предварительно эвакуировал посетителей до прибытия пожарных. Обнаружены два очага возгорания: один на площади пять квадратных метров, второй — в электрощитовой с переходом на кровлю здания на площади 300 квадратных метров.

Прокуратура Нижегородской области ведет расследование происшествия для выяснения причин возгорания в кафе. Ведомство также заявило, что будет проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, и при необходимости будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Магаданской области. Трагедия произошла в селе Балаганном Ольского муниципального округа. По данным МЧС, жилой дом загорелся в ночь на 3 января. Пожар заметили соседи, которые и вызвали спасателей. Площадь пожара составила 18 кв. м. Огнем были повреждены пристройка к дому, стены, кровля, вещи и мебель.