В Нижнем Новгороде вспыхнул пассажирский автобус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

архивное фото

В Нижнем Новгороде около торгового центра «Открытый материк» вспыхнул пассажирский автобус ПАЗ, видео инцидента публикует Telegram-канал Ni Mash. Предварительно, возгорание произошло из-за неисправности двигателя. Канал отметил, что обошлось без пострадавших.

Водитель находился в автобусе один и ехал по маршруту Нижний Новгород — Кстово. Он успел выбежать из транспортного средства и не пострадал.

1 марта автобус во Владивостоке проехал задним ходом по центру города и врезался в административное здание. По данным полиции, причиной инцидента стала забывчивость водителя — он не поставил транспортное средство на тормоз и ушел по делам. На водителя с 16-летним стажем вождения составлен протокол о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с рейсовым микроавтобусом. В результате столкновения с легковым автомобилем погибла одна пассажирка, водители обеих машин получили травмы.

В Самарской области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с двумя грузовиками пять человек погибли, еще 11, включая двоих детей, пострадали.