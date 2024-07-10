В Нижнем Новгороде вручили диплом «динозавру» Выпускник химфака ННГУ пришел забирать диплом в костюме динозавра

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Студент химического факультета ННГУ пришел в костюме динозавра за дипломом. Церемония вручения попала на видео, которое представил Telegram-канал Ni Mash. Выпускник рассмешил и товарищей, и преподавателей.

Студент химфака ННГУ оригинально подошел к выбору праздничного наряда, — написали авторы публикации.

За кадром в зале вуза слышны смешки и редкие аплодисменты. Получив диплом, «динозавр» быстро убежал в неизвестном направлении.

Ранее в Тамбовском областном медицинском колледже выпускница Дарья Петрунина спровоцировала скандал, произнеся речь на торжественной церемонии. Когда ей вручили диплом, она начала благодарить педагогов. Однако затем девушка заявила, что могла бы сказать эти слова, если бы они были заслуженными.

Выпускница обвинила преподавателей в непрофессионализме, напомнила о поздних занятиях и официальных мероприятиях, куда ее не пригласили. Также она выразила разочарованность в профессии. Девушка поблагодарила своих одногруппников и призвала не идти работать в медицину после колледжа. Выпускники аплодисментами поддержали ее выступление.