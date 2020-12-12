В Нижнем Новгороде у экскаватора отвалился ковш и упал на проезжую часть

В центре Нижнего Новгорода у экскаватора отвалился ковш. Никто не пострадал.
Инцидент произошёл во время работ по благоустройству прилежащей к Кремлю территории. Что-то пошло не так, и техника буквально развалилась на глазах. Видео с падением опубликовал «КП-Санкт-Петербург».
На кадрах видно, как спецоборудование буквально за одно мгновение слетает с дорожно-строительной техники и кубарем катится вниз, падая прямо на дорогу. При этом он не задевает ни один из автомобилей, проскакивая в каких-то метрах от них. Водители чудом не пострадали.
Пользователи немедленно отреагировали на это происшествие. «Пункт назначения по-нижегородски», написал один из них.
По записи с видеорегистратора можно сделать вывод, что этот инцидент произошёл 9 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что водитель и пассажиры легкового автомобиля сгорели после столкновения с грузовиком в Кемеровском районе. По данным пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу, в результате столкновения легковая машина загорелась.