В Нижнем Новгороде сотрудников детской больницы отправили на карантин

https://static.news.ru/photo/32621760-8df2-11ea-9066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нижегородская областная детская клиническая больница/facebook.com

Из-за матери ребёнка, у которой позднее тесты на коронавирус дали положительный результат, восемь медработников областного нижегородского стационара были изолированы. Об этом сообщила главврач Инна Кондратьева.

Она рассказала, что рано утром 2 мая в приёмную поступил ребёнок с подозрением на нейрохирургическую патологию.

Дежурный врач, обнаружив у матери гиперемию зева (покраснение горла. — NEWS.ru), госпитализировала пациента в изолированный бокс и назначила обследование на коронавирусную инфекцию. В 16:00 того же дня диагноз COVID-19 у женщины был подтверждён, — написала Кондратьева в Facebook детской больницы.

По её словам, на коронавирус протестировали и всю дежурную бригаду. Результат исследования COVID-19 не подтвердил, но всех медиков отстранили от работы на две недели и отправили на карантин по месту жительства.

Кондратьева при этом призвала родителей, которые приводят своих детей в поликлиники, не умалчивать о симптомах коронавирусной инфекции.

Ребёнку и вам обязательно окажут медицинскую помощь, при этом мы сможем предупредить инфицирование медперсонала и маленьких пациентов и проникновение коронавируса в стационар. Отправленные на карантин врачи — это повышение нагрузки на оставшихся медработников, но клиника принимает все меры, чтобы это не отразилось на лечебном процессе, — написала главврач.

Сейчас в Нижегородской области уже 2852 заболевших COVID-19. Жертвами заболевания стали 16 человек, 389 пациентов выздоровели и выписались из стационаров.

Как писал NEWS.ru, ранее в Нижегородской области на карантин закрыли три города и четыре посёлка.