В Нижнем Новгороде проверят школьницу, поблагодарившую террористов Омбудсмен Ушакова заинтересовалась родными поблагодарившей террористов школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова взяла на контроль ситуацию с девочкой, которая поблагодарила террористов за то, что ей не нужно ехать в Москву из-за теракта в «Крокус Сити Холле», передает NewsNN. По ее словам, поступок школьницы вызывает много вопросов к ее ближайшему окружению — родителям и друзьям, этим должны заняться органы профилактики.

Видео — это лишь вершина айсберга. Из него понятно, что девочка в компании таких же подростков употребляет алкоголь. И здесь появляются серьезные вопросы к родителям, педагогам и близкому окружению несовершеннолетней и ее друзей. Очевидно, что к работе и разбору ситуации должны подключиться субъекты профилактики, — заявила Ушакова.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором школьница из Нижнего Новгорода нецензурно поблагодарила террористов за атаку на «Крокус Сити Холл». Она сказала, что теперь вместо поездки в Москву сможет дальше употреблять алкоголь.

Ее родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ). В региональном управлении МВД добавили, что с самой девушкой сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу.