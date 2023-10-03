В Нижнем Новгороде мужчина с битой набросился на детей во дворе

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Житель Нижнего Новгорода вооружился бейсбольной битой и вышел во двор, где на велосипедах катались дети 11 лет, пишет РЕН ТВ. Увидев взрослого, ребята испугались и попытались скрыться, но мужчина успел настичь одного из них и ударить.

Инцидент произошел днем в жилом комплексе «Седьмое небо». Камеры видеонаблюдения сначала засняли, как мужчина выходит из подъезда с битой, завернутой в целлофановый пакет. Затем они зафиксировали его путь возле одного из домов на улице Карла Маркса.

Судя по кадрам, два ребенка на велосипедах сильно испугались и хотели уехать от мужчины. Один из мальчиков врезался в машину и упал на дорогу. В этот момент взрослый наклонился к ребенку, что-то сказал и отправился в погоню за другим. Что именно спровоцировало мужчину на агрессию, пока неизвестно.

Очевидцы указали в социальных сетях, что заявление в полицию уже написано. Правоохранители разыскивают мужчину и проводят проверку всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Свердловской области подросток напал на ребенка-инвалида посреди дня на детской площадке. Обидчик несколько раз ударил ногами мальчика по голове и спине. Местные жители рассказали, что это не единичный случай — несовершеннолетний агрессор держит в страхе всех детей во дворе. Региональный СК начал проверку по факту избиения мальчика с инвалидностью.