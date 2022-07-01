В Нижнем Новгороде мужчина попытался поджечь здание ФСБ

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Неизвестный мужчина попытался поджечь здание управления ФСБ в Нижнем Новгороде, бросив в него бутылку, в которой предположительно находилась зажигательная смесь. Злоумышленника разыскивает полиция, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл днём 30 июня на Малой Покровской улице. Мужчина подошёл к зданию управления ФСБ и бросил бутылку в сторону контроль-пропускного пункта. Возгорания при этом не произошло. Злоумышленник с места происшествия скрылся, его разыскивают.

В середине июня похожее нападение было совершено в Краснодаре. Там 46-летний уроженец Волгоградской области бросил «коктейль Молотова» в здание местного управления ФСБ. Злоумышленника задержали. Помимо горючей смеси у поджигателя нашли тюбики с желтой и синей краской. Ранее мужчина уже был судим за кражу и наркотики.

В мае-июне в ряде российский городов были попытки поджогов военных комиссариатов. Двоих подозреваемых в данных преступлениях задержали.