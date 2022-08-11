В Нижнем Новгороде мужчина избил пятилетнего мальчика В Нижнем Новгороде мужчина несколько раз ударил пятилетнего мальчика, попавшего в его ребенка мячом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде мужчина напал на пятилетнего мальчика, попавшего в его ребенка мячом. Инцидент запечатлели на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям. Судя по кадрам, все произошло на футбольной коробке, куда зашел отец с младенцем в коляске. В тот момент детвора играла в футбол. Один из ребят неудачно пнул мяч и попал по коляске, после чего разъяренный мужчина одним ударом повалил его на землю и ударил ногой в спину.

Родители пострадавшего сообщили о произошедшем в полицию.

Позднее случившемся заинтересовалась региональная прокуратура. По информации пресс-службы ведомства, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В конце июля в адыгейском поселке Яблоновский мужчина избил 10-летнего ребенка. По словам очевидцев, причиной раздора мог стать мармелад, который ребенок не поделил с сыном нападавшего. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются стражи порядка, внимание которых привлекло быстро распространившееся в Сети видео.