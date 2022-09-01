В Нижнем Новгороде мигранты зарезали барана во время школьной линейки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде приезжие зарезали и освежевали тушу барана на школьной спортплощадке, сообщает Readovka. По информации Telegram-канала в этот момент на территории образовательного учреждения №156 проходила линейка в честь Дня знаний. Местные жители приняли мигрантов за рабочих, так как на них были надеты каски и спецовки. Сотрудники школы не стали уточнять, была ли убрана туша барана со спортивной площадки.

Как сообщали очевидцы, после убийства животного мигранты подвесили тушу к турникам на спортплощадке школы и освежевали ее. Поскольку они были одеты в спецовку и каски, а неподалеку стояла банка краски, местные жители предположили, что рабочие проводили «последние приготовления» учебного заведения к возвращению в школу детей, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские школьники в День знаний спели гимн РФ и подняли государственный флаг. В Сети появились кадры торжественных мероприятий, проходивших по всей стране. Корреспондент NEWS.ru опубликовал видео с линейки в МАОУ «Видновская гимназия» в Подмосковье.

В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских школах будут поднимать триколор и исполнять гимн России. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею. Он отметил, что это правильная и востребованная инициатива.