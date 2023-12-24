В Нижнем Новгороде девочка вышла из дома с двумя пакетами и не вернулась В Нижнем Новгороде ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде 14-летняя девочка вышла из дома без верхней одежды и не вернулась. Поисково-спасательная группа «Рысь» распространила на своей странице во «ВКонтакте» ориентировку и опубликовала фото, на котором видно, как пропавшая идет с большими пакетами в руках. Спустя несколько часов подросток попала на камеры видеонаблюдения, но уже в куртке. Найти школьницу пока так и не удалось.

По данным «Рыси», в последний раз девочку видели около 14:00 23 декабря. Она покинула свой дом на улице 40 лет Победы и не вернулась. Камеры видеонаблюдения засекли ее дважды: в первый раз без верхней одежды с двумя большими пакетами в руках, во второй раз — в черном пуховике и с рюкзаком. Ее местоположение пока остается неизвестным.

В ноябре полиция смогла разыскать мальчиков-близнецов, которые ушли в школу и не вернулись домой в Самаре. Детей сняли с автобуса, на котором они катались по городу, их здоровью ничего не угрожало.

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