В Нижнем Новгороде чиновники перенаправили замерзших жителей к Путину Жители нижегородского ЖК устроили сход из-за пропавшего в конце года отопления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Ni Mash сообщил, что жители нижегородского ЖК «Володарский» вышли на улицы с требованием подать отопление в их дома. По данным канала, в конце декабря на территории комплекса прорвало трубы, 20 домов остались без теплоснабжения; многочисленные обращения в мэрию и в региональное правительство не привели ни к чему, а в администрации Сормовского района посоветовали обратиться с жалобой к Путину.

Обращались к [главе города] Шалабаеву в личном сообщении, обращались к [губернатору] Никитину. В администрации Сормовского района мне в конце концов сказали: «А попробуйте позвонить президенту Российской Федерации», — рассказала местная жительница Екатерина.

По словам горожан, в школе микрорайона температура опустилась до пяти градусов выше ноля. Из-за этого дети вернулись к обучению в дистанционном формате.

Ранее экс-депутат Госдумы, эксперт по ЖКХ Олег Шеин заявил, что в сферу ЖКХ требуются серьезные государственные вложения на федеральном уровне для предотвращения коммунального коллапса. По его словам, несмотря на то что финансирование отрасли с 2000-х годов значительно выросло, этого недостаточно для решения всех существующих проблем.