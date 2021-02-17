В Нижнем Новгороде чиновник сбил школьницу

https://static.news.ru/photo/4cba7df0-7131-11eb-8da5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник заместителя губернатора Нижегородской области на своём автомобиле сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Инцидент произошёл 13 февраля в 13:10 на улице Бринского. Водитель Hyundai совершил наезд на девочку 2006 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Девочку положили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытым переломом левой лучевой кости.

После столкновения водитель остановился, сообщил о случившемся в экстренные службы и оказал ребёнку необходимую помощь до приезда бригады медиков. От медицинского освидетельствования не отказался, дал все показания сотрудникам полиции. По факту ДТП готов оказывать необходимое содействие следствию и помощь пострадавшей, — сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идёт о 33-летнем Николае Петрове, советнике заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова. При этом водитель в момент ДТП был трезв. В отношении чиновника возбуждено административное дело о нарушении ПДД, повлёкшем вред здоровью потерпевшей. Ему грозит штраф или временное лишение прав на срок до двух лет.

Как писал NEWS.ru, в Новосибирске водитель сбил пешехода, но вместо того чтобы вызвать полицию и скорую, он положил его в багажник и отвёз на городское кладбище, где и оставил. Тело погибшего было обнаружено сутки спустя.

Судя по всему, пострадавший скончался не сразу, и если бы виновник ДТП вызвал врачей, возможно, человека удалось бы спасти. Однако водитель бросил человека умирать в снегу. Теперь водитель находится под арестом, ему предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места происшествия, а также по статье 125 УК РФ об оставлении в опасности.