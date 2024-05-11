В Нижнем Новгороде девочка упала с крыши девятиэтажного дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Канавинском районе Нижнего Новгорода девочка погибла после падения с девятиэтажного дома, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Предположительно, она находилась на крыше многоквартирного дома.

Инцидент произошел в районе 13:00 на улице Сергея Есенина. Прохожие обнаружили под окнами тело и сразу же обратились в экстренные службы. Личность и возраст погибшей пока не установили, следователи также выяснят, что стало причиной падения девочки.

Ранее в Москве двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома, расположенном на улице Корнейчука. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. По предварительной информации, в момент трагедии в квартире находилась мать ребенка. Она отвлеклась на короткое время и не заметила, как мальчик залез на подоконник.

Аналогичный случай ранее произошел на Новочеркасском бульваре в российской столице. Там ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. На момент инцидента мать ребенка находилась в другой комнате.

В конце апреля молодая мать была найдена под окнами многоэтажного дома рядом с пятимесячным младенцем. По словам очевидцев, женщина упала с седьмого или десятого этажа. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших. На месте также была мать девушки.