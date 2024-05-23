В Нижнекамске временно остановили работу аэропорта Росавиация: работа аэропорта Нижнекамска временно остановлена

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В аэропорту города Нижнекамска временно введены ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

С 12:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) — он не принимает и не отправляет рейсы, — сказано в сообщении.

Кореняко также отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов. Это главный приоритет для сотрудников воздушной гавани, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в четверг, 23 мая, в 11:30 приостановил работу аэропорт Казани. Решение объяснили работами по обеспечению безопасности перелетов. В настоящий момент воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Как долго продлятся ограничения, не уточняется.

До этого представители аэропорта города Сочи сообщили, что воздушная гавань примет меры для усиления мер безопасности. В частности, будут действовать ограничения на перемещение и провоз ручной клади и на колюще-режущие предметы в самолетах, которыми можно нанести телесные повреждения.