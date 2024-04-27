«Гуляй, живи долго»: в Нижнекамске освободили бобра, забравшегося на завод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Нижнекамске Республики Татарстан бобр забрался на проходную шинного завода, передает Telegram-канал Mash Iptash. По данным канала, работники предприятия позвонили в комитет по биоресурсам.

Позже начальник отдела отловил животное, осмотрел его и вывез в естественную среду обитания. Там мужчина выпустил бобра в реку, поздравив «с новосельем».

Гуляй, живи долго, счастливо, приноси потомство, радуй нас новым пополнением, — сказал мужчина, отпуская животное на волю.

Ранее в Новосибирске спасатели вскрыли толстый пол, под который провалился котенок. Инцидент произошел на улице Надсона. Животное упало в дыру в покрытии и не смогло выбраться самостоятельно.

В Сети опубликовали кадры спасения детеныша. Специалистов МАСС (муниципальной аварийно-спасательной службы) вызвали хозяева животного. Спасатели увеличили отверстие в полу и вызволили котенка. Питомец отделался стрессом, угрозы его жизни и здоровью нет.

До этого жители поселка Успенский Серебряно-Прудского округа спасли заблудившегося крупного бобра. Животное обнаружили рано утром в подъезде многоквартирного дома. Соседи обеспокоились, что бобер может быть агрессивным или, наоборот, нуждаться в помощи, и позвонили по номеру 112.