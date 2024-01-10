В нижегородском колледже раздали фиктивные дипломы ради бюджетных средств Mash: колледж в Нижнем Новгороде обманом получил бюджетные средства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Ni Mash сообщил, что руководство Нижегородского индустриального колледжа разработало преступную схему по присвоению бюджетных средств. По данным канала, учреждение выдало 51 фиктивный диплом студентам, которые на самом деле не проходили обучение.

В разгар пандемии COVID-19 государство запустило программу поддержки безработных, согласно которой граждане могли освоить новую профессию бесплатно — расходы ложились на муниципалитет. Как сообщает канал, после этого в колледже была дана разнарядка о привлечении родственников и знакомых сотрудников к «обучению» и таким способом удалось набрать целый курс слесарей. Через год, по информации Ni Mash, «студенты» получили свои «дипломы», а руководство — бюджетные деньги.

Канал подчеркнул, что о преступной схеме узнали в Следственном комитете, после чего на директора колледжа завели уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Предварительно, сумма ущерба составляет не менее 2 млн рублей. При этом правоохранители потребовали найти все фиктивные дипломы и уничтожить.

Ранее сообщалось о новом виде мошенничества в Telegram. Злоумышленники стали использовать искусственный интеллект для создания голосовых сообщений. Так, преступник получает доступ к аккаунту в мессенджере, затем рассылает жертвам просьбы о переводе средств, а после подкрепляет текст аудиосообщениями, созданными ИИ на основе реальных сохранившихся записей.