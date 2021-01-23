В Нижегородской области заморозят цены на яйца

https://static.news.ru/photo/d163271a-5cbd-11eb-92ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальную стоимость самой покупаемой категории яиц С1 планируется зафиксировать в Нижегородской области, соответствующее соглашение в настоящее время разрабатывается. Об этом журналистам сообщили в областном правительстве.

Вопрос о «заморозке» роста цен на яйца категории С1 прорабатывается с региональными производителями и федеральными торговыми сетями, представленными на территории Нижегородской области, — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее Министерство сельского хозяйства России рекомендовало регионам совместно с производителями решить вопрос о сдерживании цен на яйца, картофель и макароны. По словам заместителя губернатора Андрея Саносяна, соглашение о заморозке цен на яйца в первую очередь отразится на продукции местных производителей.

Стоимость яиц различных производителей в разных сетевых магазинах часто очень сильно отличается. Учитывая социальную значимость товара, планируется заключить соглашение с производителями яиц и торговыми сетями о том, чтобы зафиксировать максимальную цену на этот товар. В первую очередь соглашение коснётся продукции местных производителей и пройдёт под эгидой проекта «Покупай нижегородское», — заявил РИА Новости чиновник по итогам встречи с представителями компаний — производителей яиц.

Ранее стало известно, что правительство может установить предельный уровень стоимости на макаронные изделия и зерно в случае дальнейшего роста цен в этой категории. Цены на всю продукцию выросли и при дальнейшем росте стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с соглашениями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Как сообщал NEWS.ru, за период с 12 по 18 января выросли цены на ряд продовольственных товаров. В частности, на 0,5% подорожали мясо кур и замороженная рыба. Как сообщили в Росстате, на 0,3% увеличилась стоимость ржаного хлеба, макарон и чёрного чая. В свою очередь говядина, свинина и мясные консервы стали дороже на 0,2%.