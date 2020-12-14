В Нижегородской области участились случаи гибели людей из-за тонкого льда

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане суд отказал Радику Тагирову, известному как поволжский маньяк, в переводе из СИЗО на домашний арест, пишет inkazan.ru . В период с 2011 по 2013 год мужчина убил 26 пенсионерок.

Башкирия

В октябре в Башкирии зарегистрировали рекордный уровень смертности. Как пишет Mkset , Росстат зафиксировал рост на 36%.

Нижегородская область

В Нижегородской области с началом холодов участились случаи гибели людей в воде из-за разрушения льда, пишет newsnn.ru . В МЧС отметили, что переправа по льду разрешена только в специальных местах. Однако местные жители готовы ступить на тонкий лёд в любом месте, если это позволит сократить дорогу. Также часто трагедии происходят из-за автомобилистов-лихачей или алкоголя.

Удмуртия

В Глазове местные жители жалуются на разрушающуюся статую в центре города. Как пишет udm-info.ru , под ней играют дети, и конструкция может упасть на голову ребёнку.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону адвоката Бориса Бирюкова приговорили к 16 годам тюрьмы за жестокое убийство бывшей супруги. Как сообщает rostovgazeta.ru , мужчина несколько раз ударил женщину молотком, а затем задушил. Тело он вывез в лес, где сжёг лицо газовой горелкой и закопал тело.

Приморье

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Приморье появился «ледовый маньяк», пишет vostokmedia.com . Некий мужчина подходит к девушкам и толкает их на скользкий лёд. При этом юристы отмечают, что в правовом поле с ним бороться сложно и энергозатратно — для заявления нужны увечья жертвы и свидетели.

Омская область

Руководителя района в Омской области заподозрили в незаконном начислении премий самому себе. Как пишет gorod55.ru , чиновник получил сумму в размере 1,4 млн рублей. Прокуроры заявили, что никаких оснований для выплаты премий у него не было.

Оренбургская область

В Кувандыке Оренбургской области предприниматель пообещал местным жителям сортировать и убирать мусор, но на самом деле выбрасывал его на специально арендованном участке. Как пишет 56orb.ru , это продолжалось с 2017 по 2019 годы. За это время мужчина заработал 3 млн рублей.

Карелия

В Карелии предсказали возможную экологическую катастрофу из-за форели. Как сообщает karelinform.ru , представители власти выделяют участки рыбоводам, не имея на руках экспертного заключения учёных, которые, в свою очередь, не хотят работать бесплатно. При этом жители республики уже долгое время жалуются на плохую воду из-за рыбоводов.

Тюменская область

Личные данные тюменских правоохранителей попали в Сеть. Как сообщает nashgorod.ru , телефонные номера стали доступны на сайте госзакупок. Кому они принадлежат, не сообщается, но обладателей уже начали вычислять через специальные сервисы. По словам журналистов, в списке есть номера прокурора, а также первого заместителя прокурора Тюменской области.

Хабаровский край

Пресс-служба главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае жители села Бриакан построили домики для мусора. Как сообщает transsibinfo.com , люди годами выбрасывали отходы в лес, так как у них не было мусорных баков. Из бюджета выделили деньги на утилизацию свалок и покупку готовой конструкции для сбора бытовых отходов с мусорными баками.

Ставропольский край

Главврач районной больницы на Ставрополье избегала суда, ссылаясь на занятость из-за пандемии коронавируса. Как пишет newstracker.ru , женщину подозревают в подделке медицинской справки. Медик долгое время игнорировала вызовы, а потом находилась в разъездах. Доставить в суд её пришлось принудительно.

Челябинская область

В Еманжелинске Челябинской области люди спят в куртках из-за холода в квартирах, пишет «Курс дела» . Жители пожаловались активистам, что батареи уже долгое время не работают, а на возмущения никто не реагирует. Теперь этим вопросом займётся прокуратура.

ХМАО

В Сургуте врач, подозреваемый в получении взяток, заключен под домашний арест. Как пишет muksun.fm , также суд запретил обвиняемому на время следственных действий продолжать врачебную практику, но разрешил в определённые часы выходить из дома. Врач-травматолог был задержан правоохранительными органами в тот момент, когда пациент передал ему 140 тыс. рублей за внеочередную операцию по замене тазобедренного сустава. Кроме этих денег, следователи обнаружили около миллиона рублей в рабочем кабинете врача и еще 2,5 млн рублей по месту проживания.

Волгоградская область

Арбитражный суд Волгоградской области отказал камышинской управляющей компании «Лучший город» в жалобе на штраф, который она получила за отваливающийся балкон в одном из «своих» домов. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , организация не принимала никаких мер для укрепления балкона, который готов буквально обрушиться. УК назначили штраф в 125 тысяч рублей за оказание услуг ненадлежащего качества. Организация попыталась оспорить это решение, но арбитраж подтвердил правоту госжилинспекции.

Свердловская область

Уральский приборостроительный завод разбогател, изготавливая аппараты ИВЛ. За год прибыль предприятия выросла в 276 раз. Как пишет издание tagilcity.ru , за первые девять месяцев текущего года чистая прибыль завода составила 1,83 млрд рублей. Для сравнения: в аналогичный период 2019 года компания получила 6,6 млн рублей.

Ленинградская область

В Ленинградской области запретили новогодние ёлки и корпоративы, пишет newia.ru . Также с 30 декабря по 3 января запретят работу фуд-кортов и фуд-плейсов. Концертные залы и театры могут работать с заполняемостью 50%. Режим работы учреждений культуры в разных зонах области разный.

Хакасия

В Хакасии за год цены на продукты питания выросли на 6,5%, сообщает newkhakasiya.online . По росту цен на продукты республика обогнала соседние регионы — Туву и Красноярский край. Только за октябрь цены на продукты питания в республике выросли на 1,4%.

Сибирь

В Новосибирске суд признал незаконным разрешение мэрии на строительство высоток, пишет atas.info . Речь идёт о разрешении на строительство, которое было выдано ООО СЗ «Аврора». Компания рядом с частными домами построила высотку и намеревалась возвести ещё три. Иск подали владельцы частных домов. Из судебного решения следует, что после постройки трёх новых высоток из необходимых 579 машино-мест для будущих жителей первого дома осталось бы всего 78.