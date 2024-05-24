В Нижегородской области тракторист погиб при посадке картофеля

В Нижегородской области тракторист погиб, упав с картофелесажалки в Белозерихе, сообщили в пресс-службе Роструда по региону. Выясняются обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений погибшего с индивидуальным предпринимателем, который арендовал технику.

По предварительной информации, 20 мая 2024 года в н. п. Белозериха Лысковского м. о. Нижегородской области два человека проводили посадочные работы в поле, один работник упал и попал под картофелесажалку, в результате чего скончался от полученных травм, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Ni Mash, рабочий сидел на боковой части установки, шансов выжить у него не было: сначала пострадавшего придавило шиной, потом порезало металлическими дисками. По информации журналистов, возбуждено уголовное дело.

Ранее рабочий погиб на строительном объекте в Москве, после того как на него с высоты упало сорванное ветром ограждение. Это был не первый инцидент со смертью рабочего на строительном объекте на улице Южнопортовой. В феврале там разбился насмерть человек, упав с высоты.

До этого в Канске Красноярского края рабочий погиб во время демонтажа здания. На него обрушилась одна из стен строения. К месту происшествия прибыли спасатели. Усилиями 16 специалистов и при помощи пяти единиц техники тело погибшего извлекли из-под завала.