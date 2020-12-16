Священники сожгли храм 19 века в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/174f7cb4-3fc8-11eb-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православные священники сожгли в Нижегородской области здание церкви Воздвижения Честного Креста Господня, которое было построено в 1854 году по старинной методике без использования гвоздей.

В Лысковской епархии заявили, что священнослужители действовали по правилам — здание давно пришло в аварийное состояние, а средств на его восстановление не было, поэтому приняли решение уничтожить церковь давним способом.

По древнему христианскому обычаю все святыни подлежат сожжению как самому действенному способу, чтобы они не попирались. Мы сжигаем даже святые тайны причастия — тело и кровь христову, если они упадут на пол, — рассказал пресс-секретарь Лысковской Епархии Роман Киянов.

По его словам, жители села Окишино, где находился храм, собрались на народный сход. Там люди решили, что старое здание надо снести, а на его месте построить новую церковь, передаёт издание.

Храм был закрыт с 1935 года. Всё это время прихожане туда не заходили. В последние годы купол рухнул, а сама церковь пришла в аварийное состояние.

Видео с горящей церковью появилось в социальных сетях. Многие пользователи осудили решение избавиться от сооружения подобным способом.

Ранее неизвестные в городе Хорол Полтавской области Украины сожгли храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщила пресс-служба её Харьковско-Полтавской епархии. Как отметили в УПЦ, община потеряла все книги, иконы и религиозное облачение священников. Такие действия вызывают возмущение и требуют принятия адекватных мер, считают в епархии. В пресс-службе добавили, что приход строит новый каменный храм. Стены и крыша уже возведены, осталось вставить окна и двери, залить пол и оштукатурить стены.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур страны. В январе 2019 года новая церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). Однако вскоре Филарет стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в мае объявил, что упразднённый решением объединительного собора неканонический Киевский патриархат, ранее возглавляемый им, продолжает существовать, писал NEWS.ru.