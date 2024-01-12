В Нижегородской области произошла смертельная авария с участием автобуса Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области в результате ДТП пострадали 11 человек, один из них скончался, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону. По предварительным данным, на Кстовской объездной дороге столкнулись грузовик и автобус, перевозящий рабочих.

По предварительной информации, 12.01.2024 в 18:41 на третьем километре Кстовской объездной дороги Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие: столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО «Каркас Монолит», в результате которого пострадало 11 человек, из них один погиб, — говорится в сообщении.

На месте ЧП работают реанимационные бригады. Пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее восемь человек погибли и еще один пострадал в результате аварии на 504-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области. Там столкнулись минивэн и грузовой автомобиль Volvo. ДТП произошло в ночь на 11 января. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд минивэна, двигавшегося в сторону Москвы, на встречную полосу.