В Нижегородской области появятся датчики контроля за утилизацией мусора

В Нижегородской области появятся датчики для контроля за утилизацией мусора, сообщает «360». Их установят в рамках эксперимента по отслеживанию обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Заместитель гендиректора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров объяснил, что это позволит узнать, когда подъезжает мусоровоз, какого объёма бак и сколько раз его поднимают.

В соответствии с законодательством все мусоровозы должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС, а объекты обращения с ТКО — датчиками весового контроля. Мы хотим эту систему усовершенствовать — устанавливать датчики на контейнеры, чтобы измерять объём заполненности бака и количество его переворачиваний, и ставить камеры непосредственно на мусоровозы, — рассказал Буров.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта анализируется сама сортировка отходов. Это позволяет выяснить, сколько из них можно переработать, отметил Буров.

Ранее сообщалось, что управдомы в Московской области будут контролировать уборку дворовых территорий через приложение. Так они смогут ставить задачи и фиксировать нарушения. Принимать работу и сообщать управдомам о результатах будет администрация городского округа.