В Нижегородской области после каникул возобновится очное обучение в школах

https://static.news.ru/photo/8507df44-49be-11eb-a085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Учащиеся 6 —11-х классов школ Нижегородской области вернутся к очному обучению после новогодних праздников. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Глеб Никитин.

Ситуация с коронавирусом стабильная, нет дополнительной загрузки коечного фонда. Мы решили, что после праздников начнём учиться в обычном режиме, не дистанционном. Вернём все классы в традиционный формат, но будем следить за ситуацией, — сообщил губернатор.

По словам Никитина, существует риск роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с каникулами и с тем, что многие дети вместе с родителями уедут отдыхать. Однако он выразил надежду, что очный режим обучения сохранится, если будет поддерживаться дисциплина и будут выполняться нормы санитарной безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что после зимних каникул может возобновиться обучение в привычном режиме и в московских школах. Власти столицы рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация позволит пойти на такой шаг.

Как пояснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, необходимо оценивать развитие ситуации в течение праздников. По его словам, насколько меры санитарной безопасности будут соблюдаться в первые дни января, зависит только от граждан.