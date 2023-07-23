В Нижегородской области перевернулась лодка с семьей, родители погибли

Фото: nnovgorod.sledcom

В деревне Бурцево Нижегородской области перевернулась лодка с семьей, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По информации канала, мать и отец погибли, ребенок выжил, но находится в реанимации.

Канал добавляет, что днем семья решила отдохнуть на озере Ефимьевское, используя свою резиновую лодку. В один момент лодка накренилась, и все находившиеся в ней упали в воду. Женщину вытащили на берег, но спасти ее не удалось. Через несколько часов водолазы вытащили из озера тело отца.

Ранее в Иркутской области пропала семейная пара с пятилетним внуком. Отмечается, что 15 июля родственники отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лене, с того дня их никто не видел. Позднее правоохранительные органы нашли затопленную лодку без людей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Пермском крае группа из 22 человек, 11 из которых — дети, пропала во время сплава по маршруту Средняя Усьва — Усьва. Участники должны были выйти на связь и добраться до Горнозаводского городского округа еще 9 июля. Спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования обнаружили группу пропавших туристов с детьми 11 июля в семи километрах от деревни Безгодово. Они были найдены живыми и здоровыми на берегу реки.