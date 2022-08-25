На члена СПЧ Каляпина напали в Нижегородской области СПЧ: на правозащитника Каляпина напали в Нижегородской области

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Игорь Каляпин

На члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина напали в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале совета. Он госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Инцидент произошел вечером 24 августа. Нападавший пытался порезать Каляпину лицо и задушить его.

Наш коллега сумел вызвать полицию, преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия, — говорится в тексте.

В СПЧ добавили, что Каляпин находится в больнице. Предполагается, что у него сотрясение мозга, но окончательного диагноза пока нет.

Каляпин рассказал, что с нападавшим он встретился незадолго до инцидента на дне рождения бывшего коллеги. Мужчина представился сотрудником полиции.

Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он, ни слова не говоря, напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен, — рассказал Каляпин Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Член СПЧ не исключил, что нападение может быть как-то связано с его правозащитной деятельностью. Однако отметил, что видимых причин для агрессии не было.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину «террористами». Про его словам, они «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».