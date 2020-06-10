В Нижегородской области начался приём доноров, переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/f9dc3b92-ab3c-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о начале работы региональных медучреждений с донорами, переболевшими коронавирусом. По его словам, донорами плазмы уже стали четыре человека, перенёсших инфекцию, в чьей крови было обнаружено достаточное количество антител.

Наши специалисты осуществляют достаточно строгий отбор. Например, одно из условий донорства: человек выздоровел не менее, чем за месяц до донорства, — цитирует пресс-служба Никитина.

Он также отметил, что переливание антикоронавирусной плазмы — пока экспериментальный метод лечения, который нуждается в тщательном изучении, но в случае необходимости в регионе уже будет создан её запас.

Как писал NEWS.ru, России удалось избежать нехватки донорской крови и её компонентов во время пандемии COVID-19, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По её словам, число доноров снизилось менее чем на 1%. Учреждения Службы крови были готовы к такой ситуации. Сейчас Россия является одним из мировых лидеров по заготовке крови. В прошлом году 1,3 млн жителей стали донорами крови и её компонентов.